Tottenham s’offre un carton pour la nouvelle année

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Grâce à un doublé d'Harry Kane et à un autre de Dele Alli, Tottenham a étrillé Watford 4 buts à 1. Soit un carton pour préparer la venue de Chelsea.

Tottenham n’a fait qu’une bouchée de Watford lors de la 19ème journée de Premier League. Les Spurs passent devant Manchester City au classement.





Kane, un doublé pour son 100e

Harry Kane est l’homme des mois de janvier. Il l’a encore prouvé face à Watford en inscrivant un doublé pour son 100e match en Premier League et il ne lui a fallu que six minutes pour le réaliser. Grâce à ses 58e et 59e réalisations, il rejoint Thierry Henry dans les livres d’Histoire : 59 buts en 100 matches, soit le 8e temps de passage à ce stade. Harry Kane a surtout permis de débloquer une situation qui paraissait mal engagée pour les Spurs, très timides avant que son serial buteur n’ouvre le score, d’une magnifique frappe ex-centrée (27e). Il a ensuite parfaitement repris un centre de Trippier (33e) avant de voir Dele Alli continuer le carton offensif (41e).





Un doublé pour Alli également

Mené 3-0 sur son terrain à la mi-temps, Watford n’avait plus que ses yeux pour pleurer et a du trouver le temps bien long après la pause. D’autant que Dele Alli a remis ça d’entrée, signant, comme Kane, un joli doublé (47e). La suite de la rencontre a logiquement tourné à la gestion et les Spurs ont eu quelques occasions supplémentaires, notamment par l’intermédiaire de Son. Pour l’honneur, Younès Kaboul a réduit le score dans le temps additionnel (90e+2). 4-1 à l’arrivée, soit un nouveau carton pour Tottenham.





Tottenham s’installe dans le Big Four avant le choc face à Chelsea

Tottenham enregistre sa quatrième victoire de rang et elle lui permet de passer devant Manchester City au classement, grâce à une meilleure différence de buts (+23 contre +18). Les Spurs sont à dix points de Chelsea, qu’ils accueilleront mercredi dans un derby londonien en forme de choc de la 20e journée. Vu la forme actuelle des deux équipes, on peut s’attendre à un joli spectacle. Rien de tel pour bien démarrer l’année 2017.