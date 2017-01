UEFA : Connaissez-vous la Ligue des Nations ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Dans le cas où vous n’en auriez pas entendu parler auparavant, la rédaction de Téléfoot vous présente La Ligue des Nations (UEFA Nations League) dont la première édition aura lieu d’ici un an et demi.



Un vrai championnat entre nations

Cette nouvelle compétition fonctionne comme un championnat classique. Les différentes fédérations seront réparties en 4 divisions, en fonction de leur classement au coefficient UEFA à la fin de l’année 2017 (une fois que les matches qualificatifs pour la Coupe du Monde 2018 seront finis). La division A regroupera les 12 meilleures équipes, la division B les 12 suivantes, les 15 suivantes seront en Division C, et les 16 autres dans la Division D. Les équipes seront classées comme suivant :



_ Division A : 4 poules de 3 équipes

_ Division B : 4 poules de 3 équipes

_ Division C : 1 poule de 3 équipes et 3 poules de 4

_ Division D : 4 poules de 4 équipes









Relégation, promotion et final four

Dans ce système, toutes les équipes de chaque poule s’affrontent. Les équipes classées premières de leurs poules en division B, C et D accèdent à la division supérieure alors que celles terminant dernières dans les groupes A, B et C sont reléguées.

Pour la division A, les 4 premières nations de chaque poule s’affronteront dans un « final four ». Deux demi-finales sur un match unique suivi d’une finale, disputées à l’été une fois que les compétitions de club seront terminées. Seul bémol, certains pays nordiques ou d'Europe de l’est prennent leur pause en hiver et jouent pendant l’été.

Voilà ce que donnerait la répartition par division si la Ligue des Nations débutait aujourd'hui :









Quel calendrier ?

Le problème c’est que ces rencontres vont rajouter de nombreuses dates de matches dans un calendrier déjà surchargé. L’UEFA pense alors réduire le nombre de matches amicaux en vue d’alléger le rythme des footballeurs. Reste à voir comment placer les dates des de la Ligue des Nations.

La Fédération européenne de Football indique que les équipes s’affronteront durant les pauses internationales en septembre, octobre et novembre. L’idée de l’UEFA est de redonner plus d'importance aux rencontres internationales européennes, qui ont perdu du poids au profit des compétitions de clubs.