Un check et des retrouvailles chaleureuses pour les frères Pogba

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Paul et Florentin Pogba se sont affrontés en Ligue Europa lors du match entre Manchester United et l’AS Saint-Etienne. Les deux frères se sont offerts un check personnel amusant. Leur face-à-face a été beaucoup commenté outre-Manche.

Entre Manchester United et Saint-Etienne, adversaires en seizièmes de finale de la Ligue Europa, il y a plusieurs petites histoires de retrouvailles. Jeudi 16 février, pour la manche aller à Old Trafford, on a assisté au nouvel épisode "Zlatan martyrise les Verts" : Ibrahimovic, auteur du triplé de la victoire (3-0), a porté à 17 son nombre de buts inscrits (en 14 matches) contre l’ASSE, sa victime préférée dans sa carrière. Et on a apprécié le face à face entre deux frères.

Inséparables durant toute la soirée

Honneur au plus âgé : Florentin Pogba, 26 ans, le latéral gauche de Saint-Etienne. L’aîné de la fratrie a affronté Paul, 23 ans, le joueur le plus cher du monde, acheté l’été dernier par Manchester United à la Juventus pour 105 millions d’euros (plus bonus). Un match entre frangins n’est pas si courant dans le monde du football. Alors forcément, la famille est partagée. "C’est dur pour maman Pogba ! C’est difficile pour elle de choisir. Ce n’est même pas difficile, c’est impossible !", annonçait José Mourinho, l’entraîneur des Red Devils, avant le coup d’envoi. Le Portugais précisait que la mère du Stéphanois et du Mancunien serait satisfaite avec un match nul. Les joueurs d’United ne voyaient pas ça comme ça, pour le malheur des fans des Verts… Il faudra un grand Sainté au match retour à Geoffroy-Guichard pour renverser la vapeur.

Adversaires d’un soir, Florentin et Paul Pogba ont quand même pu apprécier ce match particulier pour eux. L’international guinéen et le milieu de terrain de l’équipe de France ont parlé entre eux avant, pendant et après le match. De quoi étonner un certain Roy Keane, ancien capitaine emblématique de Manchester United : "Ils ont plus parlé ce soir que je ne l’ai fait avec mes frères durant les cinq dernières années !"

Pour Paul Pogba, c’était "quelque chose de magique"

Rivaux sur le terrain, les Pogba n’ont malgré tout pas oublié les bonnes manières. Un instant immortalisé par les caméras fait le tour des réseaux sociaux : avec de grands sourires, Florentin et Paul Pogba se sont offert un petit check bien à eux dans les travées d’Old Trafford juste avant d’entrer sur la pelouse. L’étreinte, chaleureuse et sincère, est citée en exemple par de nombreux internautes.





Dans une interview accordée à la chaîne TV de Manchester United, Paul Pogba confie que ce match face à son frère était "quelque chose de magique". "Je n’arrivais pas à le croire quand je l’ai vu. Il a commencé rire et on a juste apprécier l’instant. Ça n’arrive pas tous les jours, alors j’ai savouré", a-t-il déclaré. Le Mancunien a posté une photo de famille sur les réseaux sociaux : Paul et Florentin sont accompagnés de leur frère Mathias, attaquant du Sparta Rotterdam (Pays-Bas), et de leur mère. Florentin est vêtu d’un maillot spécial : mi-Manchester United, mi-ASSE ! Leur maman porte presque le même : elle a juste ajouté le nom Pogba sur le devant et les numéros de chacun de ses deux fils (le 6 de Paul et le 19 de Florentin). Puis, toute la famille réunie s'est accordée une petite "Pogbance".

Elle est belle, la famille !





BLESSED #lapogbance tag your family, spread the love Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 16 Févr. 2017 à 15h34 PST