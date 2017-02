Comment un transfert de Griezmann provoquerait un gigantesque effet domino

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Antoine Griezmann rejoindra-t-il Paul Pogba dans quelques mois ? C'est fort possible. Manchester United veut recruter l'attaquant lors du prochain mercato estival, et les pourparlers ont déjà débuté. Selon Yahoo Sports, un accord aurait même été trouvé entre les Red Devils et le joueur. Il n'y a rien d'officiel, mais on peut d'ores et déjà être sûr de deux choses : si ce transfert se confirme, MU devra encore une fois verser une somme pharaonique (quelque 100 millions d'euros), et d'autres mouvements d'importance devraient se produire partout en Europe.





Griezmann chasserait Ibrahimovic et/ou Rashford



Si Antoine Griezmann doit revêtir la tunique rouge des Mancuniens, ce ne sera pas pour être remplaçant. Avec sa jeunesse et son pedigree, l'ancien joueur de la Real Sociedad sera l'une des nouvelles têtes d'affiche de Manchester United. Son arrivée pourrait provoquer le départ de Zlatan Ibrahimovic, l'actuel attaquant de pointe. Le Suédois, qui soufflera ses 36 bougies en octobre prochain, est sous contrat jusqu'en juin prochain (plus une année en option). On le dit toujours intéressé par un retour en Italie (à Naples ?). A moins que l'ex-Parisien ne parvienne à cohabiter avec un Griezmann chargé de lui tourner autour.



Pour Marcus Rashford, la donne serait différente. Le jeune buteur cristallise les espoirs des Red Devils. Depuis ses débuts avec l'équipe première il y a moins d'un an, l'Anglais impressionne. Mais pourra-t-il faire son trou dans son club formateur si l'embouteillage en attaque perdure ? A moins que le possible départ d'Anthony Martial, déjà plus très en vue cette saison, ne lui offre un espace d'expression...





L'Atlético aurait besoin d'un nouveau buteur... Diego Costa ?



Les Matelassiers sont habitués à perdre leurs joyaux offensifs : Fernando Torres en 2007, Sergio Aguëro en 2011, Radamel Falcao en 2013, Diego Costa en 2014... Un départ d'Antoine Griezmann serait un coup dur, mais ce ne serait pas une surprise. Par contre, il faudrait remplacer le Tricolore, car Kevin Gameiro et le vieillissant Fernando Torres - revenu en 2015 - seraient un peu seuls pour assurer la suite.



La piste la plus chaude mène à Diego Costa, l'ancien buteur maison. L'aventure du fougueux espagnol à Chelsea est faite de hauts et de bas. Il marque toujours, mais il va régulièrement au clash avec ses entraîneurs et ses dirigeants. L'été dernier, l'Altético s'est renseigné et a bien failli le rapatrier. Avec le départ possible de Griezmann et la manne financière qui en découlerait, faire revenir Costa serait beaucoup moins compliqué.





Morata sur le départ au Real, Aguëro-Aubameyang-Dybala dans l'attente...



L'effet domino se poursuivrait à Chelsea car si Costa retournait à l'Atlético, les Blues auraient besoin d'un nouveau chasseur de buts. L'oiseau rare se trouve peut-être à Madrid, du côté du Real : barré par la BBC (Bale-Benzema-Ronaldo), Alvaro Morata ne veut pas rester chez les Merengue. Sa priorité serait l'Angleterre et Chelsea. Mais le Real Madrid chercherait alors à compenser ce départ. Les deux joueurs les plus évoqués sont Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) et Sergio Agüero (Manchester City). Reste à savoir si le Gabonais accepterait de franchir ce cap sans avoir l'assurance d'être titulaire. L'Argentin, quant à lui, a du mal avec Pep Guardiola à City, et l'émergence de Gabriel Jesus pourrait vite lui faire de l'ombre. Sans oublier la piste qui mène à Paulo Dybala (Juventus)... L'été prochain, le feuilleton Griezmann a toutes les chances de se transformer en série avec plusieurs buteurs de premier ordre au casting aux quatre coins de l'Europe.