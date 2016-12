Encore un trophée pour Cristiano Ronaldo !

Par Florent Barraco | Ecrit pour TF1 |

Mais où peut-il mettre tous ses trophées ? Cristiano Ronaldo a peut-être commandé à Noël une nouvelle armoire à titre tant son année 2016 a été prolifique. La preuve, le joueur portugais a encore eu le droit à des honneurs ce mardi.



Sa meilleure année

Le joueur du Real Madrid a reçu le trophée de meilleur joueur de l'année lors de la septième édition des Globe Soccer Awards à Dubaï. Dans une courte vidéo diffusée lors de la remise du trophée – le sportif n’étant pas sur place -, il a remercié le jury expliquant que 2016 « a probablement été (sa) meilleure année jusqu'à présent ».







Ballon d'Or et bientôt "The Best" ?

Difficile de dire le contraire. Sur le plan collectif, le Portugais a remporté trois compétitions avec son club (Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe et Mondial des clubs) et un titre avec sa sélection (Euro 2016). Quatre médailles dans la besace. Mais c’est sur le plan individuel que la moisson est le plus importante. Du Ballon d’Or (son quatrième) au meilleur joueur d’Europe de l’UEFA en passant par le titre de sportif international de l’année, Ronaldo a accumulé une petite dizaine de distinctions honorifiques. Et sont attendues les trophées décernés par la Fifa en début d’année 2017 dont de « The Best » qui récompensent le meilleur joueur de l’année écoulée.



Parmi les autres personnes distinguées à Dubaï, on trouve Fernando Santos (meilleur sélectionneur de l’année), les joueurs du Real Madrid (meilleur club), Samuel Eto’o (pour l’ensemble de son œuvre) et même Unai Emery (pour son triplé en Ligue Europa).