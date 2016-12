Qui est Upamecano, le défenseur central français pisté par le FC Barcelone ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Dayotchanculle Upamecano a un nom aussi compliqué qu’un avenir ultra brillant. Âgé de seulement 18 ans, il est déjà pisté par les grosses écuries européennes, dont le FC Barcelone. Mais qui est-il ?





Un défenseur central

Dayotchanculle Upamecano est né une année de triomphe : en 1998, à Evreux. Passé par Valenciennes, le Franco-bissau-guinéen évolue au poste de défenseur central au Red Bull Salzburg, en Autriche. Lorsqu’il a quitté le club nordiste, il avait pourtant l’embarras du choix. Car son nom revient sans cesse dans les discussions des grands d’Europe. Mais pour le bien de sa carrière, il a misé sur un club plus petit et bien lui en a pris. Sous la houlette du catalan Òscar Garcia Junyent, ce puissant défenseur d’1m85 a développé des qualités à même de taper dans l’oeil du FC Barcelone. « Il a les qualité pour devenir un grand défenseur central et, depuis tout jeune, il est le leader dans les sélections françaises. »



Un espoir des Bleus

Champion d’Europe U17 avec l’Equipe de France, Dayotchanculle Upamecano est l’un des espoirs à son poste et son ascension pourrait bien être plus fulgurante que prévu. Au Red Bull Salzburg, il a appris les rudiments du jeu à la barcelonaise : la construction du jeu part de la défense. Nous sommes donc en face d’un joueur à l’aise balle au pied et qui fait plus que défendre. Selon El Mundo Deportivo, le FC Barcelone enverra bientôt un émissaire en Autriche pour superviser celui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2018 et confirmer les éloges dites sur lui.





L’Europe risque de se l’arracher

Mais le FC Barcelone ne sera pas le seul sur le dossier. Lors de son départ de Valenciennes, Arsenal, la Juventus Turin ou encore le Bayern Munich étaient intéressés. Ils doivent toujours l’être aujourd’hui et on parle même d’une proposition dès cet hiver de la part de la Vieille Dame. A l’arrivée, Dayotchanculle Upamecano suivra peut-être les traces de Samuel Umtiti et formera, avec lui peut-être, la future charnière centrale des Blaugrana. On a vu pire comme plan de carrière.