Vers un échange entre Benzema – Cavani ?

Edinson Cavani réalise en ce moment sa plus belle saison sous le maillot parisien. A présent placé dans une position axiale qui lui convient parfaitement, l’Uruguayen porte le PSG et inscrit but sur but. Mais selon des médias espagnols, les présidents du PSG et du Real Madrid se seraient entretenus pour discuter d’un échange entre Benzema et Cavani !







Le Real prêt à laisser partir Benzema ?

AS a repris une information de Bernabeu Digital qui évoque une rencontre entre Fiorentino Perez et Nasser Al-Khelaïfi. Selon les journalistes espagnols, les deux hommes qui s’entendent très bien auraient discuté d’un accord en vue du prochain mercato. Le Real Madrid serait en effet prêt à laisser partir Karim Benzema au PSG si Edinson Cavani faisait le chemin inverse en direction des champions d’Europe ! La prolongation de contrat de l’ancien Napolitain tarde à se concrétiser pour une question de bonus, et côté merengue, Benzema, irrégulier avec le Real, n’a pas la préférence des socios.









Cavani c’est 33 buts en 34 matches !

Dur de croire que le PSG serait prêt à se séparer de son attaquant vedette qui en ce moment est indiscutable sur le front de l’attaque. Toutes compétitions confondues, le numéro 9 parisien a déjà touvé le chemin des filets 34 fois en 33 rencontres ! De son côté Karim Benzema, en 29 apparitions avec les Merengue, a marqué 13 buts. Clairement le PSG n’apparaît pas favorisé dans cette éventuelle transaction.











Un chassé-croisé des attaquants cet été ?

Qui plus est, Cavani s'impose enfin dans l'axe de l'attaque parisienne et après la démonstration de force du PSG contre le FC Barcelone, l'Uruguayen pourrait avoir envie de s'installer durablement dans le projet des champions de France. Mais par contre, les possibilités de voir Benzema partir sont plus réelles. Alvaro Morata présente de meilleurs chiffres que lui, et l’Espagnol a le soutien de Bernabeu. La fin de saison de ces attaquants devrait permettre d’en savoir plus sur les intentions des uns et des autres.