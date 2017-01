Gabbiadini, Diarra, Pepe... Ils vont animer les dernières heures du mercato

Par Louis-Marie VALIN | Ecrit pour TF1 |

Le mercato d’hiver fermera ses portes demain soir et, si beaucoup de mouvements ont déjà eu lieu, plusieurs dossiers devraient agiter les dernières heures du marché des transferts.







Sans contrat, ils veulent encore jouer :

Ils ont dominé le football mondial, ont été des stars internationales et veulent s’offrirent un dernier frisson avant la retraite. C’est le cas notamment de Didier Drogba, libre depuis son départ de Montréal et qui se verrait bien revenir à Marseille ou de Ronaldinho, présent au Parc des Princes hier soir, qui souhaite cherchent un dernier challenge avant de raccrocher définitivement les crampons. A noter qu’ils pourront encore s’engager dans un club après la date butoir de demain.







Dans l’impasse, ils cherchent un point de chute :

Ils sont internationaux, expérimentés, encore jeunes et ont un CV très honorables et pourtant, en rupture de banc dans leur club, ils ont du mal à trouver une porte de sortie. Au premier rang de ces joueurs, Mamadou Sakho qui n’a toujours pas quitté Liverpool où il ne joue pourtant plus depuis des mois. Si le défenseur des Bleus a des prétendants, les Reds sont gourmands. Autre tricolore, Mathieu Debuchy est dans l’impasse à Arsenal et cherche à revenir en Ligue 1 mais sa récente expérience ratée à Bordeaux refrène les ardeurs des clubs français. Toujours en Premier League, Yaya Touré est en conflit ouvert avec Guardiola et doit s’en aller. Désireux de continuer à jouer en Europe, il a décliné les intérêts chinois. Enfin, l’italien Cerci, plus vraiment dans les plans de Simeone à Madrid, voudrait retrouver le calcio du côté de la Lazio mais le transfert traîne…

« Je veux continuer à jouer en Europe et si possible en Angleterre. J'ai toujours dit que si je devais partir en Chine, j'y serais sûrement profondément malheureux ». Yaya Touré





Ils sont convoités mais pourraient finalement rester :

Certains joueurs jouent dans leur club, sont performants, ont un bon de sortie et pourtant tarde à finaliser leur départ. C’est notamment le cas de Nicolas Pepe. L’international Ivoirien d’Angers est annoncé avec insistance sur le départ, Marseille et Lyon ont été sur le coup mais il n’a toujours pas bougé. Même chose avec le jeune italien de Naples Gabbiadini qui, malgré de nombreuses touches, n’a pas encore quitté son club. Enfin, le cas Lassana Diarra qu’on annonce partant de Marseille depuis six mois pourrait qui pourrait finalement y terminer la saison.



Ils sont tentés par l’exotisme :

Enfin, malgré des qualités qui leur permettraient de faire le bonheur de nombreux clubs sur le vieux continent, ils sont prêts à traverser le monde pour rejoindre l’eldorado chinois dont le mercato durera jusqu’au 24 février. Devenu meilleur buteur de Manchester United, Wayne Rooney n’est pourtant plus une option prioritaire pour Mourinho et s’est déclaré intéressé par le challenge chinois. Les choses sont encore plus précises pour Pato qui devrait quitter Villarreal dans les prochaines heures. D’autres valeurs sûres comme Islam Slimani et Dani Alves ne seraient également pas insensibles aux sirènes de l’empire du milieu.