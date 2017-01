Blois, Louhans-Cuiseaux, Besançon, Sainte-Geneviève et les Réunionnais de l’Excelsior Saint-Joseph ont un point commun. Ces modestes clubs amateurs veulent créer la surprise en Coupe de France face à leur adversaire de Ligue 1. Retrouvez les plus beaux buts et toutes les coulisses des 32es de finale.