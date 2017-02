Découvrez l'espace dédié à The Voice, la plus belle voix à Grévin

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

A l’occasion du retour de The Voice, la plus belle voix à l’antenne le samedi 18 février à 20h55, le musée Grévin a organisé une soirée exceptionnelle le mardi 7 février pour présenter son tout nouvel espace dédié à l’émission.

Quelques heures avant son inauguration, Juliette Delacroix nous a emmenés en avant-première dans les coulisses de Grévin pour découvrir cet espace interactif au sein duquel vous pourrez passer sous le feu des projecteurs et vous faire prendre en photo, un micro à la main, en plein cœur du plateau de l’émission. Vous pourrez également participer à une expérience unique dans la « Voice room » : seul, entre amis ou en famille, choisissez votre décor, votre chanson, donnez de votre plus belle voix et admirez votre vidéo souvenir. Si vous vous sentez plutôt l’âme d’un Coach, installez-vous dans l’un des célèbres fauteuils rouges et prenez-vous en photo avec vos Coachs préférés - Jenifer, Mika ou encore Matt Pokora- mais aussi avec Nikos Aliagas, animateur depuis le lancement de l’émission et nouvel entrant au musée…

Bonne visite !