EVENEMENT : Grand Prix d’Amérique Opodo 2017 !

Laissez-vous transporter par la magie de la plus grande course de trot attelé à Vincennes hippodrome de Paris, dimanche 29 janvier 2017.

Championnat du monde de trot attelé :

Le Grand Prix d'Amérique Opodo Finale EpiqE Series est considéré comme le Championnat du Monde au Trot Attelé. Chaque année les meilleurs trotteurs de la planète s'affrontent pour obtenir la consécration suprême dans le Temple du Trot. 40 000 personnes sont attendues dimanche 29 janvier pour assister à cet événement d'envergure internationale. La course est retransmise dans 35 pays et 500 journalistes sont accrédités sur place ce jour-là.



Informations pratiques sur cet évènement :

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au mardi 23 janvier 2017 inclus. Les gagnants seront contactés par TF1 et recevront une entrée pour deux personnes pour assister au Prix d’Amérique Opodo ainsi qu’une place de parking.

Le programme de cette journée :

Les portes de l’hippodrome ouvriront à 11 heures. La première course de la réunion (de la journée à Vincennes) aura lieu à 13h30, le Prix d'Amérique sera placé en sixième course (départ de la course à 16 h 05).

Dès votre arrivée, vous pourrez assister aux premières courses, profiter des animations, admirer la grande parade du Prix d'Amérique (à midi), profiter des nombreuses offres de restauration sur place.



Un rendez-vous incontournable et une consécration pour les chevaux, les éleveurs, les propriétaires, les entraîneurs, les drivers et les lads.. à ne pas manquer.

