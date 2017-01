Grey’s anatomy : le retour !

Par Sylvie T. | Ecrit pour TF1 |

Dans « Les non-dits », Meredith va rencontrer quelques problèmes avec un patient de longue date. Ce dernier doit subir une greffe de rein mais une tumeur crânienne cancéreuse, jusque-là cachée, compromet l’opération. Tous les médecins se mobilisent pour tenter de trouver une solution.

A 21h45, dans « Départ de feu », c’est Miranda Bailey qui se retrouve dans une situation délicate quand elle doit gérer une grosse crise : l'arrivée de nombreux pompiers blessés dans un incendie de forêt nécessitant des soins en urgence et, c’est à elle de s’en occuper. Owen et Riggs, quant à eux, ont d’autres soucis en tête. Les tensions grandissent entre eux et finissent par éclater.





Rendez-vous mercredi 1er février, à 20h55, pour suivre les épisodes 7 et 8 de Grey's Anatomy