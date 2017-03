Le Groupe TF1 répond à Nicolas Dupont-Aignan

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Le Groupe TF1 tient à rappeler les éléments suivants :



Nicolas Dupont-Aignan ne cesse d’attaquer TF1 sur sa décision d'organiser dans le cadre de l’élection présidentielle un débat avec cinq candidats lundi 20 mars et des interviews avec les autres candidats dans ses éditions d'information.



A deux reprises, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel puis le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, saisi en référé, ont débouté Nicolas Dupont-Aignan de ses demandes, en rappelant que l'organisation d'un débat avec cinq candidats relevait de la liberté éditoriale de TF1 et ne remettait pas en cause les règles du pluralisme dans la mesure où le principe d'équité était respecté par ailleurs.



Au mépris de ces décisions et alors que précisément on lui donnait l'occasion d'exposer son programme sur le plateau du 20H, Nicolas Dupont-Aignan a estimé nécessaire hier soir de prendre les téléspectateurs en otage sur une supposée "manipulation médiatique" et a cherché à les abuser en évoquant le fait que "TF1 ne respecte pas le principe d'égalité des candidats".



Ce faisant, il ne respecte pas, lui, les décisions rendues par les deux autorités qui ont eu à examiner ses demandes, ce qui est d'autant plus étonnant de la part d'un élu, issu de la plus grande école d’administration de la République.



Chaque jour, la rédaction de TF1 réalise un travail de fond qui a pour unique objet d'informer, d'expliquer et d'éclairer dans le respect du public. Elle travaille en toute indépendance et dans la plus stricte éthique journalistique. Elle ne prend parti pour aucun courant et veille à respecter à la lettre le débat démocratique.



La chaîne se conforme strictement, comme elle le fait toujours, aux règles et recommandations du CSA. Dans une période d’équité du temps de parole et non d’égalité, telle que définie par le CSA, elle a organisé le débat du 20 mars et les interviews politiques "spécial présidentielle" au sein de ses journaux télévisés.



TF1 tient à remercier les millions de téléspectateurs qui font des éditions de 13H et de 20H les journaux télévisés les plus regardés de France et dont la qualité de l’information et l’indépendance de vue ont toujours été les principes directeurs.