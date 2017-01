Participez à The Wall-face au mur

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

Vous êtes très joueurs et super dynamiques ?

Vous êtes en couple ou de la même famille (parents - enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, demi-frères, demi-soeurs...), vous êtes majeurs et vous souhaitez participer à un grand quiz de culture générale ?

Tentez votre chance à 2 aux sélections du prochain grand jeu de TF1 et remportez peut-être plus de 1.5 million d'euros !!!

Ainsi, nous sommes à la recherche de binômes très vivants et ultra motivés qui sauront mettre leur timidité de côté.

Pour avoir un avant-goût de ce nouveau jeu exceptionnel, regardez la vidéo.