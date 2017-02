TF1 vous invite à l’avant-première des Légendaires

Par Sylvie T. | Ecrit pour TF1 |

Intrépides, ils sont cinq justiciers légendaires, protecteurs du monde d’Alysia. Rien ne peut les arrêter ! Sans relâche, ils combattent le sorcier noir Darkhell et contrecarrent ses plans. « A cœur vaillant, rien d’impossible ! »

Inscrivez-vous ICI pour tenter de gagner vos places dimanche 26 mars dès 9h30 , à TF1 et assister à l’avant-première de deux épisodes du nouveau dessin animé Les Légendaires.



Informations importantes sur cet événement

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au lundi 13 mars 2017 inclus.

Seuls les gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions et remporteront 4 places (vous et vos accompagnants que vous aurez inscrits dans le formulaire prévu à cet effet) pour assister à la projection des Légendaires dimanche 26 mars dès 9h30 .



Détail de la matinée exceptionnelle des Légendaires



Un petit-déjeuner vous sera offert à votre arrivée. Vos enfants pourront venir déguisés en Légendaires s’ils le souhaitent ;-)

Après la projection, vous aurez l’opportunité de poser toutes vos questions au réalisateur Prakash Topsy et à Patrick Sobral, auteur de la BD à succès. Sans oublier une séance de signature avec ce dernier.



Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.





Bonne chance à tous et à très bientôt sur TF1&Vous !