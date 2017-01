TF1 vous invite à la soirée d’inauguration du décor de The Voice, la plus belle voix au musée Grévin

Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

The Voice, la plus belle voix revient sur TF1 dès le samedi 18 février à 20h55 !

A cette occasion, le musée Grévin organise une soirée exceptionnelle le mardi 7 février dans son écrin pour présenter son tout nouvel univers : le décor de The Voice, la plus belle Voix ! Découverte de Grévin, du décor et également un show-case d’Amir seront au programme et… nous vous y invitons !

Inscrivez-vous !

Cliquez ICI et faites, peut-être, partie des heureux gagnants !

Plongez dans l’univers de The Voice, la plus belle voix en plein cœur du musée Grévin

A quelques semaines du lancement de la saison 6 de l’émission, ce sera l’occasion pour vous de plonger dans l’univers du programme de façon ludique et innovante. Une expérience inoubliable alliant l’art et le divertissement !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Grévin : www.grevin-paris.com/fr

Comment ça marche ?

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au dimanche 5 février inclus.

Les gagnants seront contactés par téléphone lundi 6 février matin et recevront ensuite un mail comprenant toutes les informations sur la soirée (adresse, heure de l’évènement, etc)

