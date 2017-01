Par Sylvie THIBOUT | Ecrit pour TF1 |

Qui n’a jamais voulu assister à un concert des Enfoirés et ainsi participer à un bel élan de solidarité ?

Alors cette offre exceptionnelle est pour vous et il suffit de vous inscrire ICI pour espérer gagner 2 places de concert pour aller voir les Enfoirés à Toulouse le 21 janvier prochain.

Les Enfoirés, ce sont 216 artistes de tous horizons (chanteurs, comédiens, humoristes et sportifs…) qui, depuis 1992, ont participé à des séries de concerts solidaires.

Informations sur cet événement :

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au mercredi 11 janvier 2017 inclus. Le gagnant sera contacté par TF1 et remportera 2 places pour assister au concert des Enfoirés à Toulouse, le déplacement et l’hébergement. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’une personne majeure.

A très bientôt pour d’autres offres et privilèges sur TF1&Vous.

