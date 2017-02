Par Elodie LEROY | Ecrit pour TF1 |

The Voice, la plus belle voix revient sur TF1 dès le samedi 18 février à 20h55 !

Et le 7 février dernier, le musée Grévin a inauguré son espace dédié à l’émission lors d’une soirée exceptionnelle ( Revoir le Facebook Live).

Puisque vous n’avez pas tous eu la chance de gagner le précieux sésame permettant d’assister à cette soirée d’inauguration, TF1 vous offre des places pour découvrir l’espace The Voice au Musée Grévin !



INSCRIVEZ VOUS ICI !



Ce sera l’occasion pour vous de passer sous le feu des projecteurs et de vous faire prendre en photo, un micro à la main, en plein cœur du plateau de l’émission. Vous pourrez également participer à une expérience unique dans la « Voice room » : seul, entre amis ou en famille, choisissez votre décor, votre chanson, donnez de votre plus belle voix et admirez votre vidéo souvenir. Si vous vous sentez plutôt l’âme d’un Coach, installez-vous dans l’un des célèbres fauteuils rouges et prenez-vous en photo avec vos Coachs préférés - Jenifer, Mika ou encore Matt Pokora- mais aussi avec Nikos Aliagas, animateur depuis le lancement de l’émission et nouvel entrant au musée.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de Grévin : http://thevoice.grevin-paris.com/

Comment ça marche ?

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au lundi 27 février inclus. Merci de bien ajouter vos accompagnants dans le formulaire prévu à cet effet (3 maximum).

Les gagnants seront contactés par TF1 après la fermeture des inscriptions et recevront, ensuite, leurs places par courrier. Merci de bien ajouter votre adresse postale dans le formulaire prévu à cet effet.

Pour tout savoir sur la saison 6 de The Voice, rendez-vous sur MYTF1 et chaque samedi à 20h55 dès le 18 février sur TF1 !