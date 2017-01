TF1 vous offre un moment de partage total avec Arnaud Ducret !

Par Gauthier IVAIN | Ecrit pour TF1 |

Assister au spectacle, c’est bien ! Assister aux répétitions avec l’artiste et le rencontrer, c’est super bien !

On vous explique…

Nous vous offrons des places pour assister au spectacle « Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir » car il ne sera pas tout à fait seul sur scène… Il composera pour cet ultime show toute une galerie de personnages pittoresques et hauts en couleur sous vos yeux ébahis !



Pour votre plus grand plaisir, vous assisterez au spectacle d’Arnaud Ducret au Grand Rex à Paris le samedi 4 Février mais vous allez vivre une expérience complète. En effet, vous aurez l’opportunité d’assister aux répétitions et de rencontrer l’artiste ! Pour nous, plaisir d’offrir, pour vous, joie de recevoir…

Comment faire ?

Cochez déjà le 4 Février 2017 dans votre agenda et INSCRIVEZ -VOUS en cliquant ICI

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui jusqu’au 22 Janvier inclus et le tirage au sort sera effectué dès la fermeture des inscriptions.





Venez-vous faire plaisir avec Arnaud Ducret !











