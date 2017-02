Par Ingrid BERNARD et Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

1. Ce que boivent les coachs…

Les coachs boivent dans des mugs à l’effigie de The Voice pour que personne ne sache ce qu’ils consomment. Suivant l’heure de la journée – au moment du tournage - Mika, Florent Pagny, M. Pokora et Zazie boivent de l’eau, du jus d’orange, du coca, du thé ou du café.

2. La tenue des talents

Les talents sont totalement libres de leur apparence. De la coiffure au maquillage en passant par les vêtements et les chaussures, chacun décide de ce qu’il veut porter et du style qu’il veut adopter. Pour ceux qui le souhaitent, des habits sont néanmoins à disposition dès les auditions à l’aveugle. Les talents peuvent demander des conseils aux stylistes de l’émission afin qu’ils se sentent à l’aise dans leurs vêtements.

3. Le choix des chansons

Les talents sont libres de choisir les chansons qu’ils vont interpréter pour impressionner les coachs. Une vraie réflexion s’engage cependant entre les talents, la production et la chaine. Le but est de trouver le style qui correspond le mieux à chaque participant mais aussi de varier la programmation musicale.

4. Des profs de chants en coulisse

Les talents ont la possibilité de répéter leurs chansons avec des profs de chant. Ces derniers les aident à travailler leur technique et le souffle. Ils leur apprennent également à gérer leur stress.

5. Le fauteuil rouge imaginé par…

La célèbre créatrice Michèle Sarfati a dessiné le dernier fauteuil rouge ainsi que le décor de cette nouvelle saison de The Voice.

6. Le petit cahier des coachs

Les coachs n’ont pas d’oreillette. Ils peuvent ainsi choisir à l’aveugle quel talent les fait vibrer. Ils sont complètements libres dans leurs choix. Mika, Zazie, Florent Pagny et M. Pokora ont, toutefois, un petit cahier à leur disposition sur lequel il est inscrit l’ordre des chansons interprétées, le chanteur original du titre ainsi que l’ordre dans lequel les coachs doivent donner leur avis après chaque prestation.

7. Un buzzeur mystérieux

Afin que les coachs puissent pleinement profiter des prestations des talents, le buzzeur est silencieux. Le son que vous entendez est rajouté plus tard.

8. Un directeur musical connu

Olivier Schulteis, le fils du célèbre compositeur – chanteur Jean Schulteis est directeur musical de The Voice.

9. L’ordre des passages des talents

C’est la production qui choisit l’ordre de passage des talents. Elle veille à ce que l’émission soit la plus rythmée entrainantes et plus douces…

10. Les castings, un véritable parcours du combattant

Chaque année, les téléspectateurs et les coachs sont bluffés par le niveau des talents. Il faut dire que les participants sont triés sur le volet. Pour être sélectionnés, les talents peuvent envoyer leur vidéo sur MYTF1 ou aux équipes de Bruno Berberes, directeur de casting du show musicale. Des castings « sauvages » sont également organisés aux quatre coins de la France et du monde, dans des bars, dans la rue, des stations de métro… Les personnalités qui retiennent l’attention sont alors convoquées à Paris devant les équipes de production puis devant la chaine. 150 talents sont finalement retenus pour participer aux auditions à l’aveugle (sur plus d’un millier de candidatures à la base) et espérer convaincre les coachs.

11. Nikos ne se sépare jamais de...

Nikos serait-il superstitieux ? Il existe, en tout en cas, un objet dont il ne se sépare jamais dans sa loge : une icône de Sainte Agathe (rappelons que sa fille aînée s'appelle Agathe).

