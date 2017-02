Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Araz, talent de la première saison

Venu d’Azerbaïdjan, ce garçon fait figure d’extra-terrestre ! Accompagné d’un tar, un instrument traditionnel de son pays, il choisit de reprendre Wicked Game de Chris Isaak. S’appropriant le morceau, il le transforme complètement pour montrer l’étendue de sa voix. Il arrive en effet à la varier dans les aigus et les graves. Il choisira finalement Zazie comme coach.





Aurore Delplace, talent de la deuxième saison

Aurore Delplace choisit d’interpréter Listen de Beyonce. Sa prestation est tellement surprenante que les quatre coachs se retournent. Pour le plus grand bonheur des oreilles de Louis Bertignac, Aurore choisit de rejoindre son équipe.





Caroline Savoie, talent de la troisième saison



Contrairement à ce qu’indique son nom, ce talent nous vient d’Acadie. Forte d‘une expérience déjà riche, elle choisit de chanter Ain’t No Sunshine de Bill Withers. Simplement accompagnée de sa guitare, elle bluffe totalement les quatre coachs. Alors que tout le monde pensait qu’elle choisirait Garou, la compositrice interprète décide de rejoindre l’équipe de Mika.

Léa Tchéna, talent de la quatrième saison

La jeune fille s’accompagne d’un piano pour reprendre Wasting My Young Years des London Grammar. Toute timide, elle chante pourtant depuis quelques années avec son père et son frère. Reste que face à un tel talent le charme opère. Mika se retourne en premier avant d’être suivi pas Zazie, Jenifer et Florent Pagny. Léa choisit finalement Zazie comme coach.





Gabriella, talent de la cinquième saison

Chanteuse et musicienne qui s’est déjà imposée au Québec, Gabriella veut avoir l’avis des coachs de The Voice. Pour les convaincre elle reprend The Scientist de Coldplay. Simplement accompagnée de son violon, il ne lui faut que quelques secondes pour susciter l’engouement du public et des coachs. Ces derniers se livreront à une battle de compliments pour la convaincre de rejoindre leur équipe. Très subtilement Gabriella annoncera son choix en jouant Happy Ending de Mika sur son violon.