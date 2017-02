Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Coach historique de The Voice puisqu’il est là depuis le début du show musical, Florent Pagny a aussi quelques secrets…

Un coach qui s’y connait

Les concours musicaux, Florent Pagny en est un habitué. A l’âge de 13 ans il y fait des débuts remarqués en tentant sa chance dans une compétition organisée par Le Dauphiné Libéré pendant le Tour de France. Déjà doué, il remporte le concours haut la main.

The Voice c’est lui



Florent Pagny est doté d’une tessiture hors norme. Sa voix couvre en effet six octaves. Un don rare qui lui permet de nous époustoufler. Qu’il chante du classique, de la variété ou des airs espagnols, sa voix fait toujours sensation.

Florent Pagny est un grand acteur

On pourrait s’y tromper, mais quand il félicite ses talents, Florent Pagny ne joue pas la comédie. Pourtant à ses débuts il a tourné de nombreux films. Si vous regardez bien, il interprète des rôles dans L’inspecteur la Bavure, L’as des as, La femme de ma vie, Les Keufs et dans bien d’autres films.

Un début tonitruant

Si sa carrière d’acteur lui convient, Florent Pagny a tout de même envie de réaliser un de ses rêves d’enfance : retrouver le micro et chanter. En 1987 c’est Gérard Louvin qui lui donne finalement sa chance et lui permet de sortir un premier 45 tours intitulé N’importe quoi. C’est un carton ! En quelques semaines l’artiste en vend près d’un million d’exemplaires. Florent Pagny ne s’arrêtera plus de chanter.

Un papa heureux et bien conseillé

Florent Pagny a deux enfants : une fille qui s’appelle Aël et un garçon prénommé Inca. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le coach fait appel aux conseils de sa fille pour choisir certaines chansons de ses talents.