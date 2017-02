Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Il parle plusieurs langues

Difficile de coller Mika en langues étrangères. Le coach parle en effet couramment Français et Anglais. Il maîtrise aussi l’Italien car il est juré d’un autre show musical en Italie. Par ailleurs il a également des notions dans d’autres langues. Voilà pourquoi il peut aussi bien enchanter le public français qu’étranger.

Mika est souvent repris

S’il est à l’origine de nombreux tubes comme Relax, Take It Easy, Lollipop, We Are Golden… notre coach est souvent recherché pour son talent. Résultat, ses mélodies sont reprises par des grandes marques pour leurs publicités. Ainsi, I See Yu a servi pour illustrer les images d’une marque de parfum et Underwater pour des montres. C’est assez amusant car à ses tout débuts il a imaginé un jingle publicitaire pour des chewing-gums.

Il a suivi de prestigieuses études musicales

A 19 ans Mika a intégré le Royal College of Music. Cette école de renommée internationale a formé de nombreux musiciens classiques ainsi que des artistes comme Sarah Brightman. Voilà une des raisons pour lesquelles Mika excelle aussi bien avec sa voix qu’avec les instruments.

Mica ou Mika

Le coach s’appelle en réalité Michael Holbrook Penniman. Au départ son petit surnom s’écrit avec un « C ». Au fil du temps cette lettre est remplacée par un « K ». Ainsi personne ne peut le confondre avec une famille de minéraux !

Sa mère le conseille

S’il devait exister un trophée du look, c’est incontestablement Mika qui l’emporterait. Il faut dire qu’il a une arme secrète redoutable : sa maman. Celle-ci participe en effet aux créations des vêtements que le coach porte. Et tout le monde le sait, une maman ça ne se trompe jamais !