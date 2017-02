Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Une reine de beauté

Certes Zazie n’a pas concouru pour devenir Miss France mais elle n’en est pas moins très jolie. A tel point qu’elle a eu une grande carrière de mannequin. Pendant les années 80 elle défile pour de grands couturiers dont Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, etc. Quelques années plus tard elle devient chanteuse pour notre plus grand bonheur.





Une artiste touche à tout

Quand elle ne nous ravit pas avec sa voix, Zazie travaille pour les autres. Elle a participé à des mélodies de publicités et surtout composé de nombreux tubes pour ses amis musiciens. C’est elle qui est à l’origine du texte d’Allumer le feu chanté par Johnny Hallyday. Mais c’est loin d’être son seul titre de gloire. Zazie a en effet contribué à certains tubes de Calogero, Isabelle Boulay et d’un autre coach : Florent Pagny.

Son vrai nom

Zazie ne s’appelle pas Zazie ! Elle a choisi ce pseudonyme en référence au roman Zazie dans le métro de Raymond Queneau. La chanteuse s’appelle en réalité Isabelle Marie Anne Truchis de Varennes. Il faut reconnaître que son pseudonyme est plus simple à retenir.

Une femme engagée

Sur scène, en coulisses et dans sa vie privée, Zazie aime donner ! Pilier des Restos du cœur depuis des années, elle est aussi très engagée dans l’association Solidarité Enfants Sida plus connue sous le diminutif de Sol En Si.

Une artiste originale

Avec son tempérament passionné, Zazie n’est jamais à court d’idées. Artistiquement elle le démontre régulièrement. Parmi ses concepts surprenants, elle a sorti Za7ie. Il s’agissait de sept disques contenant chacun sept chansons et sortant à sept jours d’écart. Cette idée lui est venue en contemplant le Lavomatic en face de chez elle et sur lequel elle lisait ouvert "7 jours sur 7".