Samedi soir, la cinquième soirée des auditions à l’aveugle était placée sous le signe de la danse et de la bonne humeur. A la fois riche et variée, la playlist de ce prime a séduit l’ensemble des coachs.

Rien que d’entendre le son des premières notes et vous voilà déjà transportés. Vous avez aimé cette chanson, mais impossible de retrouver le titre ? Pas de panique, voici la playlist de cette cinquième soirée d’auditions à l’aveugle…

« Baby I’m Yours » de Breakbot

Premier à se lancer sur la scène, JJ a eu l’honneur de démarrer le cinquième prime des auditions à l’aveugle. Et le jeune homme, bien décidé à intégrer l’aventure, a donné son maximum sur la scène. Bonne nouvelle pour lui, les quatre coachs ont été touchés par son interprétation et sa version du célèbre titre du DJ français Thibaut Berland, alias Breakbot.

« La vie par procuration » de Jean-Jacques Goldman

Les chansons françaises sont difficiles à interpréter. Et que dire des titres écrits par Jean-Jacques Goldman. Marie Goudier a tenté de reprendre ce tube sorti en 1985 mais malheureusement, elle n’a pas réussi à convaincre les coachs.

« Hometown Glory » d’Adele

Nombreux sont les talents à tenter de reprendre des chansons d’Adele. Mais peu d’entre eux arrivent à bouleverser le public aussi bien que la chanteuse britannique. C’est le cas d’Ann-Shirley qui a repris « Hometown Glory ». Pari réussi pour la jeune femme qui a bluffé les quatre coachs.

« Vissi d’Arte » de Giacomo Puccini

The Voice, c’est aussi une émission où l’on voyage. Et ça tombe bien puisque Guylaine a repris une version de « Vissi d’arte », en français « J’ai vécu pour l’art ». Mika et Florent Pagny ont été séduits par cette prestation.

« Ring my bell » d’Anita Ward

Retour dans les années 70 avec cette reprise de « Ring my bell », initialement chantée par Anita Ward. Avec sa machine (MPC) servant à composer la musique, Delaurentis a su attiser la curiosité des coachs.

« Don’t be so shy » d’Imany

C’est le tube de l’été 2016 qui a fait danser des millions de personnes sur le dancefloor. « Don't be so shy » d'Imani a été repris par une voix masculine, Jérôme. Malheureusement, sa proposition n’a pas su embarquer les coachs qui sont retournés.

« Nightcall » de Kavinsky

Rendue célèbre par le film Drive avec Ryan Gosling et Carey Milligan, la chanson « Nightcall » a rencontré un véritable succès. Crée par Kavinsky, ce morceau a été repris par la jeune Claire Gautier, âgée de 17 ans. La jeune femme a proposé une version plutôt mélancolique, loin de l'influence electro house.

« Who’s Lovin You » de Jackson 5

Julie Menet n’a pas hésité à s’attaquer à un monument des genres funk et disco. En reprenant « Whos Lovin You » du groupe Jackson 5, elle espérait tant intégrer l’aventure de The Voice. Mais malheureusement elle n’a pas réussi à convaincre les coachs.

« Ça fait mal » de Christophe Maé

« Ça fait mal de vivre sans toi », chantait Christophe Maé en 2007. Samedi soir, Clément a souhaité rendre hommage à son père décédé avec cette chanson riche de sens. Tout en douceur, il s’est lancé sur la scène face aux quatre coachs, plus exigeants que jamais.

« It’s a man’s man’s man’s world » de James Brown

Comme chaque samedi sur le plateau de The Voice, des talents se sont lancés dans des reprises risquées. C’est le cas de la jeune Lucie qui a interprété le célèbre titre de James Brown sorti en 1966. Un véritable plongeon dans le passé qui a bluffé les coachs.

« All I Ask » d’Adele

Un homme qui chante une chanson d’Adele, c’est possible. Et c’est le défi que s’est lancé Vincent. Un challenge réussi puisque M Pokora a buzzé sur sa prestation.

« Ces idées- là » de Louis Bertignac.

A 18 ans, Juliette n’a pas eu peur d’interpréter un titre en français, signé Louis Bertignac, « Ces idées- là ». Une prise de risque réussie puisque la jeune femme a eu le plaisir de convaincre trois des coachs.

« Summertime » d’Ella Fitzgerald

Replongez en 1957 avec Ella Fitzgerald et Louis Armstrong avec le titre « Summertime ». Adee Pi a tenté de reprendre l’un des plus grands succès du compositeur George Gershwin.

« Ordinaire » de Robert Charlebois

Pour clôturer en beauté ce cinquième prime d’auditions à l’aveugle, une ex-candidate de l’Eurovision, Lidia Isac, a souhaité reprendre un titre de Robert Charlebois. Avec sa voix puissante, elle a su envoûter Florent Pagny.

