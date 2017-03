Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Oui, on sait, une semaine, c’est long. Mais pas de panique, The Voice revient ce soir avec le cinquième prime des auditions à l’aveugle. Au programme, l’arrivée de talents aux voix exceptionnelles. Et après Christine and the Queens, Depeche Mode, Beyoncé ou encore Michel Delpech, c’est au tour d’Adele, James Brown ou encore Anita Ward d’être mis en avant. En effet, pour ce nouveau prime d’auditions à l’aveugle, les talents en compétition s’attaqueront à des monuments de la chanson. Ce soir, la playlist sera variée, à la fois douce et entraînante. Chacun leur tour, les talents interpréteront It’s a man’s, man’s, man’s world de James Brown, Hometown Glory d’Adele ou encore l’incontournable Ring M Bell d’Anita Ward. Et ce n’est pas tout...

Un des talents de ce soir se lancera sur scène pour interpréter le titre Baby I’m Yours de Breakbot. Cette chanson, signée par le DJ français Thibaut Berland, a connu un véritable succès en 2011 puisqu’elle a été reprise à la télévision. Un fournisseur d’accès à l’Internet avait même décidé d’utiliser ce titre pour sa campagne. A la fois rythmée, joyeuse et entraînante, cette musique devrait séduire les coachs. Quelles seront les autres musiques diffusées ce soir ? Réponse à partir de 20H55 sur TF1.

