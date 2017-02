Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

A 20 ans, Agathe a déjà tout d’une grande artiste. Déterminée à réaliser ses rêves et vivre de sa passion, la jeune femme a arrêté ses études pour se consacrer à la musique : « C’est le choix du cœur », affirmait-elle avant de s’élancer sur la scène. C’est donc tout naturellement qu’elle a choisi d’interpréter un célèbre titre de Matthieu Chedid, "Je dis M". D’une voix douce, suave et puissante, Agathe a su bluffer les coachs dès les premières secondes. Zazie et M Pokora sont les deux premiers à s’être retournés suivis de près par Florent Pagny et Mika. Une véritable réussite pour celle qui souhaitait prouver à ses parents qu’elle pouvait démarrer une carrière dans la musique. Face à une standing-ovation des coachs et du public, la jeune femme a donc bien commencé l’aventure…

"Tu sais prendre le temps d’attirer les gens autour de toi et de les attirer dans ton univers", a expliqué Mika, visiblement conquis par cette performance. Même son de cloche du côté de M Pokora qui n’a pas résisté à cette voix aussi douce que puissante : "Tu as fait tout ce qu’on attend dans cette aventure… Un talent comme le tient, on ne peut pas s’en passer."

"Terrifiée" à l’idée de se présenter aux auditions à l’aveugle de The Voice, Agathe ne regrette pas son choix. Après quelques secondes d’hésitation, Agathe a finalement choisi d’intégrer l’équipe de Mika afin « d’exploiter un peu la folie. » En route pour les battles !

Découvrez la cover d'Agathe "Je ne sais pas"