Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Souvenez-vous ! Le 25 février 2012 The Voice débarquait sur nos écrans et nous révélait des talents surprenants. Retour sur quatre artistes qui ont marqué la première édition.

Sonia Lacen, talent de Jenifer

Véritable touche à tout, Sonia Lacen participe à l’aventure The Voice après avoir déjà enregistré des chansons et participé à des films. Après son élimination l’artiste continue de chanter en rejoignant Natasha St-Pier et Elisa Tovati pour des duos. Repérée par Florence Foresti, elle participera aussi à son spectacle au Palais Omnisport de Paris Bercy. L’année dernière la chanteuse a dévoilé quelques chansons annonciatrices d’un prochain album.

Vigon, talent de Louis Bertignac

Artiste dans l’âme, il participait à The Voice pour rendre hommage à sa fille décédée. Après avoir intégré l’équipe de Louis Bertignac, le bluesman montrait toute l’étendue de son talent. Après l’émission il a formé le groupe Vigon Bamy Jay avec deux complices tout aussi doués que lui. Le trio enregistrera deux albums. Malheureusement, le décès d’Erick Bamy mettra un terme à cette aventure musicale.

Dominique Magloire, talent de Florent Pagny

Sa reprise de Quoi ma gueule de Johnny Hallyday avait complètement époustouflé les coachs. Mais c’est Florent Pagny qu’elle choisissait pour continuer l’aventure. Même si elle n’a pas remporté The Voice, Dominique Magloire poursuit sa carrière de chanteuse en participant à la comédie musicale Gospel sur la colline. Parallèlement elle a aussi démontré ses talents de comédienne en participant à la série Dreams, 1 rêve, 2 vies. L’artiste a également prêté sa voix au personnage de Mamacita dans le film d’animation Pourquoi j’ai pas mangé mon père.

Al. Hy, talent de Jenifer

Ophélie Moisan de son vrai nom apparaissait comme la grande favorite. Malheureusement pour elle, c’est Stéphane Rizon qui remporta la victoire. Pour autant l’artiste ne s’est pas découragée et a enregistré un premier disque intitulé Alphabète sorti en 2014. Depuis la jeune fille continue d’imaginer de nouvelles chansons et annonce régulièrement sur son compte facebook qu’elle prépare un nouvel album. Elle nous réserve donc peut-être une belle surprise dans les prochains mois…

