Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Alban Bartoli, découvert dans la première saison de The Voice dévoile aujourd'hui le clip de son dernier single, 2 mamans. Un morceau épuré qui prône l'amour, la tolérance et la différence. Ce nouveau titre a une symbolique toute particulière pour lui. C'est un moyen pour lui de faire son coming-out et d'assumer pleinement son homosexualité. "C’était le bon moment, il était important pour moi de le faire en musique", déclare-t-il. Pour ce clip, le chanteur a fait appel à de vrais couples. Il a également pu compter sur Geoffrey, candidat emblématique de Secret Story 8 et Gwendal Marimoutou, ancien talent de The Voice 3.

Alban, un talent made in The Voice

C'est en 2012 qu'Alban Bartoli tente sa chance à The Voice. Florent Pagny, qui a été séduit par son interprétation de La quête de Jacques Brel, sera son mentor idéal tout au long de son aventure ! Mais malgré un parcours sans embûches, - il sort des battles avec aisance -, Le chanteur est éliminé dès sa première prestation en direct. C'est finalement Stephan Rizon, également membre de l'équipe de Florent Pagny, qui remporte l'émission. L'après The Voice n'aura été que de plus belle pour l'artiste. Après une participation à une autre émission de télé-réalité où il a la chance d'enregistrer un single avec Dj Nasty, le jeune homme revient aujourd'hui avec un album qui lui ressemble Je ne suis pas fou.