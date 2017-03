Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Alexandre Sookia

Même si vous ne l’avez encore jamais vu, vous avez certainement déjà entendu ce talent. Auteur, compositeur et interprète de musique de films, il a déjà une solide expérience d’homme de l’ombre ! Et c’est justement pour briller devant les feux de la rampe qu’Alexandre Sookia participe à The Voice. Afin de voir s’il peut crever l’écran en se confrontant au public et à la scène, ce breton de 33 ans choisit de revisiter One de U2. Sa voix grave fait tout simplement merveille et séduit les quatre coachs. C’est finalement Zazie qui réussit à le convaincre d’écrire une nouvelle partition musicale de sa vie en rejoignant son équipe.





Audrey

Voilà un talent pour le moins atypique ! Educatrice pour jeunes enfants en crèche, Audrey a absolument besoin d’un éventail pour chanter et se produire sur scène. Motif invoqué, elle a toujours chaud. Pourtant c’est elle qui va donner des frissons aux coachs avec sa version de Just Can’t Get Enough de Depeche Mode. Transformant totalement cette chanson, elle réussit un véritable show qui fait danser presque tout le monde. Embarquant public et coachs dans son univers singulier, Audrey démontre qu’elle est douée et manie également l’humour. Chanteuse dans un groupe composé de garçons, pour changer elle décide de choisir Zazie. Voilà qui promet de belles aventures musicales à venir…

Matthieu

C’est en écoutant son frère jouer dans un groupe de rock que la vocation de ce talent naît. Passionné par ce style musical, il décide d’apprendre à jouer de la guitare électrique avant de se mettre au chant, car la formation de son aîné n’a pas de chanteur. Avec une voix légèrement déchirée qui n’est pas sans rappeler celles de Claudio Capéo et de Bertrand Cantat de Noir Désir, il interprète une version extrêmement dynamique de Dès que le vent soufflera de Renaud. Encore mieux, comme le souligne Zazie, son interprétation est à la fois respectueuse et insolente. Gageons qu’avec son esprit rebelle et ses idées novatrices, Matthieu devrait faire parler de lui…

Découvrez ci-dessous la cover d'Audrey sur You are the sunshine of my life de Stevie Wonder :