A 26 ans, Alexandre Sookia se lance dans l'aventure The Voice. Avec sa reprise de One du groupe U2, le talent a mis Florent Pagny et Zazie d'accord.

Guitariste depuis ses 17 ans, Alexandre Sookia commence à se produire sur les marchés, ce qui le conforte à se lancer dans la musique. Auteur, compositeur et interprète, c'est un virtuose de la musique. Mais d'habitude, c'est dans l'ombre que le jeune homme de 26 ans agit. Dans The Voice, le jeune homme a la volonté de transporter les quatre coachs dans son univers. Pour ce faire, il revisite One de U2. C’est d'abord Florent Pagny, qui, séduit par ce qu'il vient d'entendre, se retourne. Il est suivi de près par Zazie. La coach de The Voice 6 n'a pas résisté à l'idée de découvrir qui se cache derrière cette tessiture vocale anodine au tout dernier moment.

Pour la coach féminine, le jeune homme s'affranchit au fur et à mesure de la chanson. "Tu tentes des trucs et tu vas emmener tout le monde par le bout du nez, ce qui va être super intéressant", commence-t-elle, avant de filer en coulisses. Pour impressionner ses talents, Zazie a recours a tout un tas de stratagèmes. Après avoir fait la roue pour obtenir Sol dans sa team en saison dernière, cette fois, elle endosse la veste de Florent Pagny et commence à donner les arguments qu'il est susceptible de donner. S'en suit une série de mimes, qui font rire aux éclats le talent, assis sur son tabouret...

Toute cette mise en scène aura été, une fois de plus, convaincante. C'est vers Zazie que se tourne Alexandre Sookia. En coulisses, l'artiste ne peut cacher sa joie. Face à Nikos, il explique son choix. "Elle a capté direct que je compose beaucoup". C'est donc avec la seule coach féminine de l'aventure qu'envisage plus sereinement le talent.