Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Amir continue son chemin vers le succès. Le jeune homme entre dans le club de plus en plus fermé des artistes aux albums certifiés double disque de platine. En effet, il a écoulé plus de 200 000 exemplaires de son album Au cœur de moi. L’artiste qui a représenté la France à l’Eurovision en 2016 est venu récupérer son trophée sur la scène des Melty Future Awards, au Grand Rex. Une surprise à laquelle il ne s’attendait pas, comme il le dit sur son compte Instagram. "Merci aux #MFA2017 pour cette surprise de dingue ! DOUBLE DISQUE DE PLATINE remis sur scène ! #IlEstLàLeBonheur #ACDM", écrit Amir. Cette légende accompagne la photo sur laquelle il pose avec son imposant prix, le sourire jusqu’aux oreilles.



L’année commence bien pour Amir. L’interprète de "J’ai cherché" est nommé dans deux catégories aux Victoires de la Musique 2017. Il figure dans la catégorie "Révélation album de l’année", en compétition avec un autre ancien talent de The Voice, Claudio Capéo (pour son album éponyme). Il est aussi nommé dans la catégorie "Chanson originale de l’année", pour la chanson "J’ai cherché". Il y affronte Vianney, Véronique Sanson et MHD. Pour cette catégorie, c’est le public qui vote et qui attribue le trophée à l’issue de la soirée. Soirée durant laquelle, Amir espère repartir au moins avec un trophée.



Dans une interview accordée à Virgin, le jeune homme confie : "Pour moi être nommé aux Victoires de la Musique signifie que les gens m’ont accepté dans ce métier. Je ne serais pas contre un petit trophée quand même…"