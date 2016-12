Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il n’a pas gagné l’Eurovision mais Amir a en tout cas conquis le cœur des Français. Le chanteur découvert dans The Voice marche sur l’eau en 2016. Sixième du concours européen grâce à son titre électro-pop J’ai cherché, le beau brun a également décroché le titre de Révélation de l’année et Chanson de l’année aux NRJ Music Awards 2016. Autant de bonnes nouvelles qui lui ont permis de booster les ventes de son album, Au cœur de moi récemment réédité. Amir en a écoulé 100 000 exemplaires ce qui équivaut à un disque de platine.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Amir a eu le droit à une jolie surprise pour la fin d'année 2016 : la remise effective de son prix qu’il peut ajouter à sa collection. Sur Instagram, le chanteur a posté une photo dans laquelle il pose, sourire radieux, avec l’objet. Une sorte de cadeau de Noël avec quelques jours d'avance.

2017 s’annonce aussi de bon augure pour Amir. Après une trêve hivernale, l’ancien dentiste repart sur les routes de France pour une tournée gigantesque aux quatre coins de la France. Il passera notamment par le Transbordeur à Lyon (9 mars), à l’Olympia de Paris (le 19 mars), le Sébastopol de Lille (le 21 mars). Toutes les dates sont à retrouver sur le site officiel d’Amir.