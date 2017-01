Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est l’histoire d’une amitié née d’une même passion pour… les dents ! On le sait, Iris Mittenaere est actuellement en 5e année de chirurgie dentaire. Une formation qu’elle a suivie dans le but d’ouvrir un jour son cabinet de dentiste. Ce que l’on sait moins, c’est qu’Amir a suivi lui aussi la même formation. Un cursus qu’il a achevé en 2012 et qui a visiblement rapproché la reine de beauté et le chanteur.

Rien d’étonnant donc à ce que celui qui a terminé 3e de la saison 3 de The Voice ait été l’un des premiers à féliciter la belle Iris pour sa victoire à l’élection de Miss Univers. Sur son compte Twitter, il a laissé éclater sa joie en apprenant la nouvelle. « Je t’avais dit Iris… Rien de plus mérité, t’es LA meilleure ! Fou de joie et de fierté ».

Amir et Iris Mittenaere se sont rencontrés pour la première fois sur le plateau d’une émission de télévision. C’est là qu’ils ont découvert qu’ils avaient fait les mêmes études. Depuis, tous deux ont eu l’incroyable chance de représenter la France : Amir à l’Eurovision où il a terminé à une belle sixième place l’année dernière, et Iris à l’élection de Miss Univers qu’elle a donc remportée, 64 ans après Christiane Martel, couronnée en 1953.

Ces derniers mois auront donc été chargés pour les deux amis. Alors qu’Iris Mittenaere s’apprête à vivre un an à New York dans le cadre de sa victoire à Miss Univers, Amir a lui remporté deux NRJ Music Awards en novembre : révélation francophone de l’année et meilleure chanson francophone de l’année avec son tube J’ai cherché. Enfin, en ce début d’année, il a intégré, comme Kendji Girac, la troupe des Enfoirés pour la nouvelle tournée « Mission Enfoirés ».