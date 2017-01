Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis le 18 janvier dernier, les Enfoirés font leur tournée annuelle. Révélés dans la troisième saison de The Voice, Amir et Kendji Girac se sont donnés rendez-vous sur scène.

"Les nouvelles recrues" ont débarqué sur la scène de "Mission Enfoirés". Amir et Kendji Girac, ex-talents de The Voice, ont donné de leur voix à l’occasion d’un concert au profit des restos du cœur. Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste franco-israélien n’a pas manqué d’immortaliser leurs retrouvailles, dans les coulisses : "Pensées pour vous avant de monter sur scène", a-t-il écrit. Ce n’est pas le seul cliché qu’Amir a partagé avec ses abonnés. Sur son compte Instagram, le chanteur apparaît avec Patrick Bruel, Jeff Panacloc, Tal mais aussi son ancienne coach dans The Voice, Jenifer. L’occasion pour le nouveau venu dans la troupe de s’intégrer au mieux au sein des Enfoirés.



De son côté, Kendji Girac partageait sa joie de monter pour la première fois sur la scène des Enfoirés. Un honneur pour l’interprète du titre Andalouse : "Tellement fier d’être un enfoiré", a-t-il commenté. Et les fans sont ravis de son arrivée dans la troupe, comme en témoignent les nombreux messages laissés sur ses différents comptes : "Bravo, on est tellement content pour toi", peut-on lire à plusieurs reprises. Ce soir, les Enfoirés s’élanceront pour la dernière fois sur la scène du Zénith de Toulouse pour un concert exceptionnel, après une semaine de représentations.





Pensées pour vous avant de monter sur scène !! 😋#NouvellesRecrues #Enfoirés2017 #LesBizuts Une photo publiée par Amir (@amir_officiel_) le 22 Janv. 2017 à 11h28 PST

Retrouvez l'une des prestations d'Amir dans The Voice