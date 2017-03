Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Amir n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler de lui. Le jeune homme était hier soir à l’Olympia pour soutenir Tal.

Amir est sur tous les fronts. Celui qui a été révélé dans la saison 3 de The Voice continue sa tournée dans toute la France pour présenter son album Au cœur de moi à son public venu très nombreux pour le soutenir. A quelques jours d’une représentation exceptionnelle dans la salle mythique de l’Olympia, le chanteur est venu repérer les lieux, mais surtout il a tenu à venir soutenir la chanteuse Tal qui se produisait le 12 mars dernier dans cette salle légendaire. Amir a même posté une photo sur son compte Instagram pour partager avec sa communauté et avec ses 190 000 abonnés.

Sur ce selfie, on découvre Amir, le sourire aux lèvres. On devine qu’en plus d’avoir passé un très bon moment au concert de Tal, il a dû certainement penser au sien qui aura lieu dans moins d’une semaine. En effet, en légende de cette photo postée sur Instagram, on pouvait lire : "Se retrouver dans le public de la salle mythique où tu te produis dans 7 JOURS ! Bravo @talofficial tu as été exceptionnelle ! A la semaine prochaine. #Love #AmirTour #Repérage". Amir reviendra à Paris pour une autre date le 18 juin prochain au Palais des Sports de Paris. Sa grande tournée s’achèvera le 30 juillet prochain à Estavayer-le-Lac.





Se retrouver dans le public de la salle mythique où tu te produis dans 7 JOURS ! 🙃😝 Bravo @talofficial tu as été exceptionnelle ! À la semaine prochaine ! #Love #AmirTour #Repérage Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 12 Mars 2017 à 12h53 PDT