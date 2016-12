Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

2016 a été une année phare pour Amir (finaliste de la saison 4 de The Voice). Certes il n’a pas gagné l’Eurovision, mais il a définitivement su conquérir le cœur des Français. Amir a, en effet, écoulé plus de 100 000 exemplaires de son premier album Au cœur de moi ce qui équivaut à un disque de Platine. Il a également remporté cette année aux NRJ Music Awards : Révélation de l’année et Chanson de l’année. Récemment, Amir a même pu annoncer à ses fans qu’il allait intégrer la légendaire troupe des Enfoirés avec son camarade Kendji. Récemment interviewé par nos confrères de Télé Loisirs, il s’est confié sur ses envies de cinéma.

A la question de savoir s’il aimerait bien rajouter une corde à son arc et se lancer dans le cinéma, Amir répond : "J’y compte bien. J’aimerais être un artiste complet, comme Patrick Bruel. On m’a proposé des rôles mais j’ai décliné parce que je ne sens pas à la hauteur. Je veux prendre des cours de comédie avant de me lancer. Pas question d’être médiocre ". En attendant d’en savoir plus sur ses projets pour 2017, Amir est d’ores et déjà au travail pour préparer son deuxième album que ses fans attendent avec impatience. Il a même confié quelques détails : "J’ai déjà écrit 17 titres. Le disque aura la même couleur musicale que le premier, mais les thèmes changent : je vais davantage parler d’amour et aborder des sujets sociétaux. Mais je ne suis pas en train de dire que je vais me transformer en chanteur engagé ". Voilà qui devrait mettre l’eau à la bouche aux nombreux fans du chanteur.

Revivez une de ses meilleures performances