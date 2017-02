Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

La dernière saison de "The Voice" a marqué les esprits. Nombre de ses talents restent sur le devant de la scène.

MB14, talent de Mika

Souvenez-vous de cet étrange artiste. Véritable ovni musical il sait adapter sa voix à tous les styles et l’utiliser pour faire des sons très étonnants. Lors des auditions à l’aveugle il saisit les coachs en s’appropriant Gangsta’s Paradise de Coolio. Totalement bluffante sa prestation annonce un parcours impressionnant qui l’emmène en finale. Depuis le musicien nous a surpris en participant à la série Nos Chers voisins. Mais ce n’est pas tout puisque sur sa page facebook il évoque régulièrement le disque qu’il prépare… Evidemment celui-ci s’annonce plus que surprenant.

Sol, talent de Zazie

Dijonnais d’origine, c’est grâce à ses tantes que le jeune Sol s’initie à la musique et découvre la puissance de sa voix. Quelques années plus tard il tente sa chance en interprétant Crazy de Gnarls Barkley lors des auditions à l’aveugle. Sa défaite en demi-finale ne l’empêche pas de continuer à chanter. Bien au contraire, plus motivé que jamais, il est en ce moment en studio pour préparer son album. Talent à suivre…

Ana Ka, talent de Florent Pagny

La jeune fille aime rouler sa bosse ! La petite histoire nous rappelle en effet que la chanteuse s’est produite en première partie de Zazie en 2007 bien avant de participer à The Voice. Pourtant, lors des auditions à l’aveugle elle rejoint Florent Pagny. Ce dernier n’est pas le seul persuadé de son talent. L’équipe de la comédie musicale Priscilla Folle du désert vient de lui confier l’un des rôles principaux du spectacle. Cette année elle se produit donc à Paris jusqu’en mai avant de partir sur les routes de France.

Anahy, talent de Garou

Avec sa maman paraguayenne et son père italien, l’artiste possède une culture très ouverte. Chanteuse dans l’âme, Anahy enregistre son premier album autoproduit à 6 ans ! Forte d’une expérience déjà riche, elle épate les coachs avec Parle-moi d’Isabelle Boulay lors des auditions à l’aveugle. Même si elle n’a pas gagné, elle se consacre désormais à sa passion et prépare un album qui devrait sortir dans le courant de l’année.





Tamara Weber-Million, talent de Mika

Québécoise autodidacte, Tamara prend un énorme risque lors des auditions à l’aveugle. Sa version de Knockin’ On heaven’s Door de Bob Dylan s’avère pour le moins osée. Mais elle séduit. Un an après sa participation à h Voice elle est retournée dans sa belle province où elle se produit sur différentes scènes. Qui sait si on ne la reverra pas prochainement chez nous…