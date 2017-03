Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Angelo Powers s’est attaqué à une figure de la pop internationale pour son audition à l’aveugle. Samedi soir dans The Voice 6, le jeune chanteur qui affiche 21 ans au compteur a tenté de faire pivoter les fauteuils rouges avec Let Me Love You, un tube signé DJ Snake et Justin Bieber.

Grâce à une belle énergie, Angelo Powers a réussi à faire danser Zazie et Mika qui se sont lancés dans une jolie chorégraphie sur leur siège respectif. Mais c’est M Pokora, le nouveau coach de l’aventure The Voice, qui a buzzé et raflé ce talent dans son équipe. "Au début il a eu le trac, après il s’est libéré. (…) Tu as un vibrato… Il y a vraiment de quoi faire de super belles choses. (…) Tu as un très fort potentiel, tu es dans l’air du temps. Bienvenue dans mon équipe et on va s’éclater mon pote", a d’ailleurs lancé le chanteur ravi.

Pour Angelo Powers, originaire des Philippines, la musique est une histoire de famille. Ses parents sont tous deux musiciens et son petit frère joue de la batterie. C’est à l’église qu’il s’est découvert une passion pour le chant. Chaque dimanche, il chante dans une chorale dont il est aujourd’hui le chef de chœur. Désormais, c’est sur la scène de The Voice 6 qu’il fait des miracles !

Découvrez ci-dessous le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice 6 :