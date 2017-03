Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Chanteuse qui a une formation d’ingénieur du son, Ann-Shirley maîtrise les notes à la perfection. Elle a beau avoir 22 ans elle a déjà une solide expérience derrière elle. Issue d’une famille de musiciens, elle a déjà participé à de nombreux concours de chant. Candidate redoutable dans ces compétitions, elle a pour habitude de remporter ces concours. Autant dire qu’elle ne passe pas les auditions à l’aveugle pour faire de la figuration. Elle est là pour aller en finale et peut-être gagner le concours musical.





Pour montrer l’étendue de ses capacités Ann-Shirley décide d’interpréter Hometown Glory d’Adèle. Pianiste dans l’âme, elle choisit de s’accompagner de cet instrument pour proposer une version sobre qui met en valeur les paroles de cette chanson. Brillantissime, celle-ci émerveille Mika, Zazie, M Pokora et Florent Pagny qui se retournent. Manifestent séduit, Mika n’hésite pas à la comparer à Nina Simone. Quant à Zazie elle la remercie et la complimente pour avoir mis en valeur la beauté du texte de ce tube. Totalement sous le charme, Florent Pagny se lance dans une tentative de séduction impressionnante.

Et c’est vrai qu’avec une simplicité déconcertante ce talent offre un moment de grâce aux coachs et au public. Malheureusement, elle ne peut intégrer les équipes des quatre coachs. Son choix s’avère tellement difficile qu’elle demande aux coachs de l’aider. Et c’est finalement M Pokora qui va essayer de donner des ailes à Ann-Shirley. Déçus, les autre coachs ont bien l’intention de se rattraper et de la voler lors des battles. Reste à savoir si M Pokora leur en donnera l’occasion…