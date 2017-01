Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

J-1 avant la sortie du nouveau single de Charlie Boisseau, J'en ai des tas. Le chanteur, révélé en saison 3 de The Voice s'apprête à faire son grand come-back dans l'industrie musicale. Après avoir brillé dans la comédie musicale La légende du roi Arthur produite par Dove Attia où il donnait la réplique à Lancelot du Lac aux côtés de Camille Lou, Florent Mothe et Zaho, l'artiste revient avec un nouveau single à paraître demain : J'en ai des tas. Cerise sur le gâteau, Anne Sila, révélée par Florent Pagny en saison 4 de The Voice, figure aussi sur le single. Un duo prometteur qui promet de faire des étincelles !

Un single et un clip !

Dans quelques heures, les fans du chanteur découvriront toute l'étendue musicale de Charlie Boisseau. Le titre J'en ai des tas aura même le droit à son clip ! Tourné il y a plusieurs mois, la vidéo promet déjà monts et merveilles si l'on se fie aux nombreux extraits dévoilés par le jeune homme sur Twitter et Instagram. Sur les réseaux sociaux, les fans du chanteur trépignent d'impatience. "Trop hâte d'entendre ta voix", "je suis en amour devant ta chanson Charlie, j'ai vraiment hâte que ton clip sorte (sic)", "Ooooooh j'adore déjà l'extrait. J'ai vraiment TROP HÂTE d'être Vendredi Charliiiiiiie je t'adooooore !", peut-on lire de part et d'autre de la toile. Le compte à rebours est lancé ! Rendez-vous demain pour découvrir le nouveau single de Charlie Boisseau en duo avec Anne Sila !