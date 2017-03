Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Comment oublier Antoine ? Lors de la saison 5 de The Voice, l'étudiant en terminale Littéraire crée l'événement et la stupeur des coachs sur Boy's Don't Cry de The Cure. Semaine après semaine, le talent ne cesse de ravir et de surprendre les coachs. Surnommé "le diamant brut", par Zazie, c'est vers Garou qu'il se tourne pour poursuivre l'aventure. En arrivant jusqu'en finale de l'émission, le benjamin de la saison n'a pas de quoi rougir : il prépare actuellement son premier album ! Pour cela, le jeune homme enregistre au Studio de la Grande Armée avec l'auteur-compositeur et interprète français, Frédéric Chateau. Ensemble, ils planchent sur les morceaux qui composeront ce premier opus. L'endroit, très prestigieux, a vu défiler Pascal Obispo, M Pokora et Florent Pagny.

Jusqu'au 14 mars, Antoine Galey enregistre les voix. Ensuite, l'album sera en mixage au Studio de la Grande Armée jusqu'au 25 mars avant l'étape finale du mastering. Soucieux, perfectionniste, Antoine a co-composé et co-écrit l'ensemble des morceaux qui se trouvent sur cet album, toujours à l'aide de son réalisateur Frédéric Chateau. Guillaume Grand, à qui l'on doit le morceau Toi et Moi, mais aussi Marlène Schaff, ont écrit pour le talent de Garou. Même s'il n'a pas remporté cette Saison 5, Antoine est l'un des talents qui s'est complètement dévoilé au fil des semaines de compétition. Sa reprise d'Amsterdam de Jacques Brel a bouleversé tout le plateau et lui a valu sa place en finale ! L'album, qui sort très prochainement, promet d'être aussi grandiose que son talent...