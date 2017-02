Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les Arcadian sont de retour ! Après leur premier EP, Folie Arcadienne sorti cet été, le groupe s'apprête à sortir son premier album studio ! C'est sur les réseaux sociaux que les trois jeunes hommes ont annoncé la bonne nouvelle à leurs fans. "Après une année remplie d'événements on est tellement fier de vous présenter la pochette de notre PREMIER ALBUM! Rendez-vous très bientôt", ont-ils écrit. D'emblée, le message a fait l'effet d'une bombe sur la Toile. Leurs fans n'ont d'ailleurs pas tardé à réagir à l'annonce de cette nouvelle. "Super ! Depuis le temps qu'on attend ça", "je suis folle de joie, hâte d'entendre tout ce que vous avez à proposer", écrivent les internautes. Après l'annonce, la pochette ! Le trio a dévoilé, en exclusivité le visuel de ce premier écrin.

La pochette de l'album est à l'image du groupe Arcadian : coloré et dynamique. Le train rouge en fond met les trois chanteurs, le sourire béat, en valeur. Pour le moment, les anciens talents de The Voice n'ont pas donné d'autres informations concernant le nom de l'opus, le nombre de morceaux présents dans cet album ou d'éventuels collaborations. Mais que les fans se rassurent, les artistes donneront le détail de cette belle surprise en temps voulu. Sachez néanmoins que le disque devrait sortir dans les bacs "très prochainement".

En attendant de retrouver le nouvel opus des Arcadian, vous pouvez vous rendre sur leur chaîne YouTube. Dernièrement, les trois collocs ont repris<em> Shape of you</em>, le titre entraînant d'Ed Sheeran, en pleine gare de l'Est, à Paris. Munis de leur ordinateur et d'un piano, le trio a égayé la journée de nombreux passants, interloqués par le spectacle.