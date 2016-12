Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

"On arrive", la grande tournée de Slimane débute le jeudi 5 janvier prochain au Mans ! Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le groupe Arcadian, qui a brillé lors de la dernière saison de The Voice, accompagnera l'interprète de Paname sur scène. C'est via leur page Facebook que les trois chanteurs ont révélé cette belle surprise ! "Salut à tous ! On a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Un pote à nous qu'on adore nous a invité sur ses premières partie sur pas mal de ses concerts ! Est-ce que vous vous doutez de la personne que c'est ou pas ? (sic)", questionnent les trois meilleurs amis ? Après un roulement de tambour, le gagnant de The Voice 5 fait irruption sur la vidéo ! Le groupe Arcadian aura donc l'honneur d'assurer la première partie de Slimane dès le mois de janvier. "Merci, c'est vraiment trop cool d'avoir pensé à nous", terminent les Arcadian. Ils seront présents sur pas moins de 8 dates de la tournée ! N'hésitez pas à regarder la vidéo pour savoir où se produiront les trois virtuoses de la musique.

Slimane, chanteur et acteur !

Ce soir, Slimane sera l'invité d'honneur de la série Léo Mattéï à 20h55 sur TF1. Le chanteur a laissé de côté son bonnet pour incarner Raphaël, un jeune homme qui a tout sacrifié pour son frère et sa sœur, devenus orphelins. Une histoire qui fait écho à son dernier single, Frérot, dont le clip sort aujourd'hui. "Dans mon album j'ai écrit un morceau qui s'appelle Frérot, je parle d'un petit frère qui ne va pas très bien et c'est exactement l'histoire de cet épisode-là, donc forcément, ça fait écho !", a-t-il confié. L'année 2017 commence sur les chapeaux de roues pour Slimane !

