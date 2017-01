Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Les Arcadian ont participé à la dernière édition de The Voice sur TF1. Très adulés, les trois amis, choisis par Mika lors des auditions à l'aveugle, continuent leur ascension. Après avoir sorti leur premier clip Folie Arcadienne au mois d'août dans lequel ils se promènent à Vélib' avec des fumigènes de couleurs dans les rues de Paris, les artistes sont de retour sur scène. Ils font la première partie de la tournée de Slimane, le temps de quelques représentations seulement. Dans un même temps, le groupe continue de pousser la chansonnette. Hier, ils ont donné un concert assez particulier aux passants de la gare de l'Est, à Paris.

"On voulait vous faire une petite vidéo parce que vous êtes 70 000 à nous suivre sur notre page Facebook aujourd'hui", déclare l'un des trois chanteurs du groupe Arcadian. Armés de leur ordinateur et du piano de la gare SNCF mis à leur disposition, les trois musiciens commencent à chanter, devant la foule de passants qui défile devant eux. Pour ce faire, ils ont décidé de reprendre la dernière chanson d'Ed Sheeran en date, Shape of you. Le morceau, très rythmé, a séduit les internautes qui ont été plus de 268 000 à visionner la vidéo. Les commentaires élogieux fusent de toute part depuis la mise en ligne de la vidéo. "J'aime trop cette chanson, vous y avez mis tout votre cœur, bravo les gars", "shape of you à la gare, que demandez de mieux ?", écrivent les internautes, une fois de plus séduits par le trio.

Leur premier EP, Folie Arcadienne est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales.





