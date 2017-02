Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avis aux amateurs de "The Voice" ! Le deuxième épisode est à retrouver ce soir à 20h55 sur TF1. On vous dit tout sur cette soirée qui s’annonce encore pleine de surprises !

Après une première émission qui a fait découvrir de surprenants talents très prometteurs, The Voice revient ce soir pour une nouvelle soirée d’auditions à l’aveugle. Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora, le petit nouveau côté coachs, vont à nouveau prendre place dans les célèbres fauteuils rouges pour écouter une nouvelle salve de chanteurs.

Cette semaine encore, les talents venus se présenter aux auditions à l’aveugle devront livrer le meilleur d’eux-mêmes pour tenter de séduire les coachs et récolter au moins un buzz, synonyme de qualification. Pour les heureux chanceux qui auront fait pivoter plusieurs fauteuils, un choix crucial les attendra. A eux de choisir en effet l’équipe qui les accueillera. Quant aux chanteurs qui n’auront pas réussi à faire pencher la balance en leur faveur, ils quitteront la scène de The Voice sans que les coachs puissent voir leur visage.

Cette nouvelle règle concernant les éliminations n’est pas la seule nouveauté de la saison 6 de The Voice. L’émission, qui accueille un nouveau coach en la personne de M Pokora, propose également un dispositif inédit permettant aux téléspectateurs de vivre pleinement l’aventure The Voice. Les amateurs peuvent désormais suivre les auditions à l’aveugle en réalité virtuelle. Grâce à un l’application MYTF1 VR, ils peuvent se mettre dans la peau d’un coach avec ou sans casque. Une grande première !

Rendez-vous ce soir à 20h55 sur TF1 pour découvrir le deuxième épisode des auditions à l’aveugle de d !