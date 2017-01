Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Alerte canicule ! Alors qu’il profitait des derniers moments de ses vacances à Dubaï, M Pokora a posté sur Instagram une photo qui a déjà suscité de nombreuses réactions et commentaires. Et pour cause ! On y voit le nouveau coach de The Voice poser en maillot de bain sur la plage de Dubaï devant le luxueux hôtel Burj-al-Arab, le fameux établissement en forme de voile, emblématique de la ville des Emirats arabes unis.



Sur cette photo, M Pokora est bien entouré, notamment par Anthony Joshua, tout à gauche, champion du monde poids lourd IBF, et ses amis. L’occasion aussi de constater que l’interprète de Juste une photo de toi s’entretient et arbore une plastique de rêve !



De passage à Dubaï pendant les fêtes de fin d’année, M Pokora a bien profité de son temps libre en allant à la rencontre d’animaux sauvages par exemple. On l’a ainsi vu poser avec un lionceau et un chimpanzé. Mais aussi jouer au beach soccer sur la plage, participer à un match de foot avec quelques stars et amis réunis autour de l’ancien international français Eric Abidal et… passer le réveillon dans un cadre idyllique.



Mais comme il faut bien rentrer un jour, M Pokora a posté aujourd’hui une nouvelle photo où il dit au revoir à Dubaï. Retour au pays et place désormais à la saison 6 de The Voice qu’il va intégrer comme nouveau coach après une expérience couronnée de succès dans The Voice Kids où il a coaché Manuela, la grande gagnante de la saison 3 !







Sunset in Dubaï with my boys cc @anthony_joshua @ahmedelsaraf14 @healthy_mindset @sirskinz @jcelite14 Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 1 Janv. 2017 à 8h03 PST





Shoutout to brother @ahmedelsaraf14 thanks for taking good care of us. 🙏🏼 Dubai i'm off, see you soon! #dubai Une photo publiée par Matt Pokora (@mattpokora) le 3 Janv. 2017 à 1h16 PST