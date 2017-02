Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Samuel M

Voilà un garçon qui a du caractère ! Non content d’époustoufler les coachs en reprenant Clown de Soprano de manière originale, il se permet aussi de les corriger. A 23 ans Samuel M suit des cours de comédie musicale en semaine et travaille chez un traiteur le week-end "pour vendre des ratatouilles et des purées" explique-t-il avec humour. Un brin rebelle, il veut prouver à tout le monde qu’il a des choses à dire. Une chose est certaine : il a des choses à chanter car sa version du tube de Soprano est tout simplement sublime. Pour le convaincre M Pokora déploie des milliers d’efforts et n’hésite pas à appeler Soprano. Mais cela s’avère vain. Fidèle, le jeune parisien choisit Mika car c’est le premier qui a buzzé.

Elise Melinand

Et si la comptine Une souris verte pouvait révéler un talent… Petit flashback : à 4 ans Elise Melinand interprète cette chanson devant 4 personnes. Et c’est une vraie révélation ! Elise sait ce qu’elle veut faire quand elle sera grande : chanteuse. Si elle suit des cours de violoncelle au conservatoire, pour la chanson elle reste autodidacte. En 2017, juste après avoir connu le bonheur de devenir maman, elle se présente à The Voice avec un autre défi à relever : convaincre les coachs que sa voix singulière peut lui permettre de remporter le show musical. Pour y arriver, elle interprète une version très étonnante de la chanson You Are The One That I Want extraite du film Grease. Son timbre donne en effet l’impression que c’est Betty Boop tout droit sortie d’un dessin animé qui chante. Il n’en faut pas plus pour faire tomber Mika sous son charme.