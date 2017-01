Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle ! Aude Henneville, le talent révélé en première saison de The Voice revient avec un nouveau single inédit, "on m'avait dit".

Après Alban Bartoli, c'est au tour d'Aude Henneville de sortir un nouveau single. C'est via sa page Twitter que la jeune femme, révélée dans la première saison de The Voice, a fait part de la bonne nouvelle à ses fans. "Je suis ravie de vous annoncer que mon nouveau single On m’avait dit est en ligne ce jour. Les liens de téléchargement vont se succéder au fur et à mesure que le serveur me les communiquera", a-t-elle ainsi écrit sur Twitter. Ce titre a été accueilli en fanfare par ses fans qui étaient nombreux à attendre un nouveau son de leur artiste préférée. "Merci", "très joli pochette miss (sic)", "je suis contente de t'entendre à nouveau", ont écrit certains internautes depuis la sortie du single.

Aude Henneville, le diamant brut de Louis Bertignac

Révélée lors du premier volet de The Voice, où Louis Bertignac a tout de suite repéré le potentiel de la chanteuse, l'artiste ira jusqu'en finale où elle échouera face à Stéphan Rizon. Mais la jeune femme ne démérite pas pour autant. Après sa participation à l'émission, elle sort son premier album A part ça tout va bien et fait pas moins de 80 dates dans le cadre de la tournée Stars 80. Son nouveau titre On m'avait dit est le résultat d'un travail acharné. Déjà, à la fin du mois de décembre, la chanteuse avait posté un cliché de son rendez-vous à la SACEM. "Quand je me déplace à la Sacem, c'est probablement pour y déposer de nouvelles chansons...", écrivait-elle. Et si un nouvel album était en préparation ?





Aude Henneville et Louis Bertignac interpètent Ces idées-là