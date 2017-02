Par Alexandra SOHET | Ecrit pour TF1 |

Pour la nouvelle saison de The Voice, MYTF1 VR vous propose de plonger littéralement dans les auditions à l'aveugle en réalité virtuelle ! Alors dépêchez-vous de télécharger l'appli MYTF1 VR et avec ou sans casque, préparez-vous à plonger au cœur de l'aventure !

Cette année, la toute nouvelle application MYTF1 VR vous permet de vivre l'aventure The Voice de l'intérieur ! En effet, d'un simple geste, vous allez vous retrouver instantanément dans le fameux fauteuil rouge et vous déplacer dans la salle pour avoir une vue d'ensemble comme si vous étiez un des coachs. La Voix que vous entendez vous fait frissonner ? Alors appuyez sur le bouton rouge et retournez votre fauteuil pour faire face au talent !

Comment ça marche ?



Pour commencer, téléchargez votre application MYTF1 VR, qui on le rappelle est disponible gratuitement sur l'Apple Store, Google Play et Gear. Voici les liens sur lesquels il vous suffit de cliquer :



Si vous possédez un smartphone ou une tablette Android, rendez-vous sur Google Play

Si vous possédez un iPhone ou un Ipad, rendez-vous sur l'Apple Store

Si vous possédez un casque Gear VR, rendez-vous sur le Store Gear VR Oculus

Les prestations The Voice en VR à la demande



Chaque samedi soir, lorsqu'un talent s'apprête à entrer sur la scène de The Voice, vous pouvez choisir de le retrouver directement sur l'application MYTF1 VR.... Après le Prime, vous retrouvez aussi toutes les prestations en replay VR. Munissez-vous de l'appli et idéalement d'écouteurs pour plonger au coeur de cette expérience. Vous aimez la personne qui chante ? N'hésitez pas, appuyez sur le buzzer rouge, il ne demande que ça. Votre fauteuil va se retourner, sous les applaudissements de la foule en délire et vous voilà face au talent !







Avec ou sans casque !







Si vous avez la chance d'avoir un casque cardboard VR, c'est le moment de découvrir toutes les capacités de la VR ! Mais si vous n'en avez pas, pas de panique : l'expérience est aussi possible avec votre smartphone ou votre tablette en vous déplaçant dans la vidéo avec votre smartphone ou votre tablette et en appuyant sur le bouton rouge.







Privilégiez le téléchargement !



Pour votre confort, les vidéos sont accessibles en Streaming ou en téléchargement permanent. En streaming, la qualité de l'image dépendra du débit internet dont vous disposez lors du visionnage de la prestation. Si vous trouvez que l'image est un peu floue, il faudra patienter quelques secondes pour que l'image devienne plus nette. Pour ne pas manquer une seconde de l'expérience, nous vous conseillons donc de privilégier le téléchargement de la prestation. En plus, vous pourrez la revoir encore et encore !!!







Rendez-vous samedi 18 février pour découvrir la nouvelle saison de The Voice en réalité virtuelle grâce à MYTF1 VR !